قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة الجمعة المقبل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، مدكور، المطبعة) الجهة الشمالية أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط الخط الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطين قائمين قطر ٣٠٠ مم و٢٠٠ مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، مما يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٦ ساعات ابتداء من الساعة ١٢ مساء الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى ٦ صباح السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥م.

كما أعلنت المحافظة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥، وعودة ضخ المياه فور انتهاء الأعمال.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين ومسئولي المؤسسات الخاصة والحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

