أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث مع "انطلاق" و"رابيت موبيليتي" التعاون في دعم حلول النقل الذكي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم بوفد من شركتي «انطلاق» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، وشركة "رابيت موبيليتي" لخدمات النقل الذكي، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة «انطلاق» والمهندس حازم توفيق مدير الاستراتيجيات بالشركة والمهندس كمال الصويني المدير التنفيذي لشركة "رابيت موبيليتي"، والمهندسة هنية محمد مسئول الاستراتيجيات بشركة «انطلاق».

وفي بداية اللقاء أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تفتح أبوابها دائمًا أمام الأفكار الإبداعية والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم كافة المشروعات التي تعزز منظومة النقل الحضري المستدام وتقلل من معدلات التكدس المروري والتلوث البيئي بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء مدن ذكية أكثر استدامة.

ورحب المحافظ بعدد من الأفكار المطروحة والمبتكرة من الشركتين لدعم جهود المحافظة في تنظيم عمل المنظومة مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق عمل هذه الشركات في بعض المناطق الأخرى مثل حي جنوب الجيزة ومحيط جامعة القاهرة والمدن الجديدة باعتبارها إحدى أبرز الشركات الناشئة العاملة في قطاع النقل الذكي.

وفي هذا السياق أشار محافظ الجيزة إلى أن شركة "رابيت" كانت من ضمن المشروعات والأفكار التي نجحت في المرحلة الأولى للمشروعات الخضراء الذكية التي تبنتها المحافظة وهو ما يعكس قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

كما رحب المحافظ بمقترح الشركتين توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة لتوسيع عملياتها وتوفير خدمات نقل مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الابتكار في قطاع النقل والخدمات، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطبيق الحلول الذكية لخدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع أكدت شركة «انطلاق» التزامها بدورها كشريك استراتيجي في توظيف التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية مثل تحسين خدمات النقل  وإدارة الموارد ورفع كفاءة البنية التحتية.

