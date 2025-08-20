الإعلان عن 79 فرصة عمل جديدة بـ 3 شركات في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية توفير 79 فرصة عمل داخل 3 شركات ومدرسة خاصة بشبرا الخيمة والخانكة وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل ضمن وظائف وفرص عمل شهر أغسطس الجاري.

توفير 79 فرصة عمل داخل 3 شركات بالقليوبية

أعلن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أن توفير وظائف جديدة بمديرية العمل بالقليوبية يأتي في إطار خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح عطية أن وظائف مديرية العمل الجديدة ضمن النشرة القومية للتشغيل لشهر أغسطس الجاري متوفرة في 3 شركات كبرى ومدرسة خاصة بشبرا الخيمة والخانكة، بإجمالي عدد فرص 79 فرصة برواتب مجزية ومميزات للعاملين.

توفير فرص عمل بالقليوبية، فيتو

