رئيس جامعة بنها للخريجين: أنتم حماة الأمن الغذائي ورواد التنمية بالمجتمع

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الزراعة جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، وعبد الوهاب حمدى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



وفي كلمته هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، مشيرا إلي أننا فى جامعة بنها ومن خلال كلية الزراعة نحرص على إعداد متخصصين أكفاء في المجال الزراعي قادرين علي التعلم الذاتي والتحول الرقمي ومؤهلين علميا وعمليا للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وتابع رئيس الجامعة حديثه للطلاب قائلا ": أنتم خريجو كلية الزراعة حملة راية الأمن الغذائي ورواد التنمية فى زمن تتزايد فيه التحديات البيئية والتغيرات المناخية وتتطلب السعى إلى حلول مبتكرة فأنتم الأمل الذى نعتمد عليه.

من جانبه أعرب الدكتور محمود الزعبلاوي عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من طلاب الكلية، متمنيا لهم مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية ، موجهًا التحية لأولياء أمور الخريجين على جهودهم مع أبنائهم طوال فترة دراستهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب وتوزيع دروع التخرج عليهم.

