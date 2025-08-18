محافظ القليوبية يتابع إعادة تشغيل مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة بعد توقفه

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إعادة تشغيل مشروع الـ "30 مليون بيضة" بمدينة الخانكة، وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف العام.

محافظ القليوبية يتابع إعادة تشغيل مشروع "30 مليون بيضة" بمدينة الخانكة بعد توقفه لمدة عام ونصف

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإنشاء بلدورات على امتداد السور الخارجي للمشروع، وزراعة الأشجار بمحاذاته، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع تراكم المخلفات، مع إلزام الشركة المنفذة برعاية تلك المزروعات بشكل مستمر.

كما تفقد محافظ القليوبية عنابر التربية والإنتاج، حيث تعمل محطة التربية بطاقة 51 ألف طائر بعمر 90 يومًا، إلى جانب تشغيل محطة الإنتاج رقم (3) بطاقة 43 ألف طائر وبإنتاج يومي يصل إلى 36 ألف بيضة.

وأكد المحافظ أن المشروع من المقرر أن يكتمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول مارس المقبل، مشددًا على أهمية إنشاء منافذ بيع مباشرة لخدمة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الإنتاج المحلي

