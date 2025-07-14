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حوادث

جنايات بنها تصدر حكمًا بالمؤبد على متهمين في قضية قتل

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد على متهمَين، وبراءة ثالث، في القضية رقم 7053 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، المقيدة برقم 3246 لسنة 2023 كلي شمال بنها، والمتعلقة بجريمة قتل عمد وشروع في القتل باستخدام أسلحة نارية.

حكمًا بالمؤبد على متهمَين في قضية قتل والشروع في قتل نجل المجني عليه

وصدرالحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فقد ارتكب المتهمون جريمتهم بتاريخ 19 مايو 2023 بدائرة مركز شرطة بنها، حيث أقدم كل من "خليل إ. ح." (عامل) و"طلعت س. ح." و"ضياء ح. س." (عاطلان)، وآخرون صدرت بحقهم أحكام سابقة، على قتل المجني عليه "صباح.ص" عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشادة كلامية، قاموا على إثرها بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها مسبقًا، ما أسفر عن مقتله في الحال.

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كما كشفت التحقيقات عن شروع المتهمين في قتل نجل المجني عليه، "خليل.ص "، بنفس الطريقة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بسبب تدخل طبي حال دون وفاته.

وتضمن قرار الإحالة اتهام المتهمين بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة (بندقية آلية ومسدس) وذخائر بدون ترخيص، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون، لكون بعض تلك الأسلحة لا يجوز الترخيص بها أصلًا.

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