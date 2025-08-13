الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة مزارع، لاتهامه بقتل والده خنقا بكلتا يديه أثناء مشاجرة بينهما في الأرض الزراعية بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل للاستعداد والمرافعة.

 

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3684 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ القليوبية والمقيدة برقم 5307 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أبو السعود ف ا"، 50 سنة، فلاح، مقيم السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 14 / 12 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجني عليه “فهمي ا”، والده، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وحال تواجد المتهم والمجني عليه بالأرض الزراعية خاصة المجني عليه، افتعل المتهم مشاجرة معه، فعقد العزم على إزهاق روحه فقام على إثرها بدفعه فسقط أرضًا وأجهز عليه، بأن جثم فوقه وعصر عنقه بكلتا يديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود، الذي أكد أنه حال وجوده بالأرض الزراعية خاصته حضر إليه الطفل “ي ا ع” مخبرًا إياه بأن المتهم ممسكا بتلابيب أبيه مسقطا إياه أرضا، فهرول رفقته إلى حيث تواجدهما، فأبصر المتهم جاثما فوق أبيه عاصرًا عنقه بكلتا يديه ويخرج من فم المتوفي بعض الرغاوي ومن أذنه دماء، فطلب من المتهم أن يترك المتوفي فقد فارق الحياة إلا أنه زجره بكلمات فعاد إلى حيث أتى، وعزي قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى إزهاق روح المتوفى إلى رحمة مولاه، وأضاف بوجود خلاف سابق فيما بين المتهم والمتوفي إلى رحمة مولاه.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، عن أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليه، بأنه وبيوم الواقعة وحال تواجدهما بالأرض الزراعية خاصتهما افتعل المتهم مشاجرة مع المجني عليه، قام على إثرها المتهم بدفعه فسقط أرضًا فجثم فوقه وأدار يده حول عنقه وظل ضاغطًا على عنقه حتى فارق المجني عليه الحياة، عازيا قصده من ذلك إزهاق روحه، وأضاف بوجود خلف سابق فيما بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية مركز طوخ مركز شرطة طوخ محكمة جنايات بنها محافظ القليوبية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads