مستشفيات جامعة القناة تنجح في إجراء جراحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار (صور)

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن نجاح المستشفيات الجامعية في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار، يُعد إنجازًا علميًّا وطبيًّا جديدًا يضاف إلى رصيد الجامعة المتميز في خدمة أبناء إقليم القناة وسيناء.

إشادة بإنجازات الفرق الطبية

وأكد رئيس جامعة القناة حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم لمستشفياتها من أجل تقديم خدمات طبية متطورة تواكب أرقى المستويات العالمية.

نقلة نوعية بالمستشفيات الجامعية لجامعة القناة

كما أشاد رئيس جامعة قناة السويس، بهذا الإنجاز الذي يعكس النقلة النوعية التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس موضحًا أن العملية الدقيقة التي أجريت بالمنظار لإصلاح الصمام الميترالي لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا يعاني من ارتجاع شديد بالصمام وتضخم بعضلة القلب، تمثل خطوة مهمة نحو إدخال المزيد من التقنيات الحديثة في جراحات القلب، لما تحققه من مميزات أبرزها صِغر حجم الجرح وسرعة التعافي.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

فيما أشار الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعية التابعة لجامعة قناة السويس إلى أن الفريق الجراحي قاده الدكتور محمد عمرو، أستاذ جراحة القلب والصدر، وضم كلًّا من: الدكتور محمد عبد الفتاح مدرس جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد لطفي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد موسى مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتور عبد القادر حمدي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، الدكتور عبد الرحمن سمير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الشهيدي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

وشارك في نجاح العملية فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد مهدي مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتورة إيناس مندور مدرس التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق التمريض من وحدة العمليات: أحلام محمد، ندى ربيع، حسن السيد، آلاء عبدالوهاب.

كما شارك فريق العناية المركزة: داليا (مشرفة العناية)، فاطمة محمد، مصطفى منصور، عمرو أحمد، آية عبد النبي، إيمان محمد، حسن أحمد، ندى فرغلي، محمود عمر.

واختتم الدكتور ناصر مندور تصريحه بالتأكيد على أن النجاحات المتتالية لمستشفيات جامعة قناة السويس تعكس رؤية الجامعة ورسالتها في أن تكون بيت خبرة طبي وتعليمي رائد، يسهم في تطوير المنظومة الصحية ودعم المجتمع بخدمات طبية متقدمة على أعلى مستوى.

