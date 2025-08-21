الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفيات جامعة القناة تنجح في إجراء جراحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار (صور)

جانب من إجراء الجراحة،
جانب من إجراء الجراحة، فيتو

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن نجاح المستشفيات الجامعية في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار، يُعد إنجازًا علميًّا وطبيًّا جديدًا يضاف إلى رصيد الجامعة المتميز في خدمة أبناء إقليم القناة وسيناء. 

رئيس جامعة القناة يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بكلية التربية (صور)

جامعة القناة تنفذ حملة توعوية حول التأمين الصحي الشامل ومخاطر المخدرات (صور)

إشادة بإنجازات الفرق الطبية 

وأكد رئيس جامعة القناة حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم لمستشفياتها من أجل تقديم خدمات طبية متطورة تواكب أرقى المستويات العالمية. 

نقلة نوعية بالمستشفيات الجامعية لجامعة القناة 

كما أشاد رئيس جامعة قناة السويس، بهذا الإنجاز الذي يعكس النقلة النوعية التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس موضحًا أن العملية الدقيقة التي أجريت بالمنظار لإصلاح الصمام الميترالي لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا يعاني من ارتجاع شديد بالصمام وتضخم بعضلة القلب، تمثل خطوة مهمة نحو إدخال المزيد من التقنيات الحديثة في جراحات القلب، لما تحققه من مميزات أبرزها صِغر حجم الجرح وسرعة التعافي. 

الفريق الطبي المشارك في الجراحة 

فيما أشار الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات جامعية التابعة لجامعة قناة السويس  إلى أن الفريق الجراحي قاده الدكتور محمد عمرو، أستاذ جراحة القلب والصدر، وضم كلًّا من: الدكتور محمد عبد الفتاح مدرس جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد لطفي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد موسى مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتور عبد القادر حمدي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، الدكتور عبد الرحمن سمير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الشهيدي طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.

وشارك في نجاح العملية فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد مهدي مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتورة إيناس مندور مدرس التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق التمريض من وحدة العمليات:  أحلام محمد،  ندى ربيع، حسن السيد،  آلاء عبدالوهاب.  

كما شارك فريق العناية المركزة:  داليا (مشرفة العناية)،  فاطمة محمد،  مصطفى منصور،  عمرو أحمد، آية عبد النبي، إيمان محمد، حسن أحمد،  ندى فرغلي،  محمود عمر.  

واختتم الدكتور ناصر مندور تصريحه بالتأكيد على أن النجاحات المتتالية لمستشفيات جامعة قناة السويس تعكس رؤية الجامعة ورسالتها في أن تكون بيت خبرة طبي وتعليمي رائد، يسهم في تطوير المنظومة الصحية ودعم المجتمع بخدمات طبية متقدمة على أعلى مستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مستشفى قناة السويس الجامعى مستشفيات جامعة القناة الدكتور ناصر مندور

مواد متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مسئولي أكوا باور وإيتوشو تفعيل التعاون المشترك

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق (صور)

رئيس جامعة القناة يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بكلية التربية (صور)

جامعة القناة تستضيف الملتقى الأول لطلاب تعليم الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads