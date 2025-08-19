رئيس جامعة القناة يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بكلية التربية (صور)

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية بكلية التربية، في خطوة تأتي دعمًا لمسيرة التطوير الإداري والأكاديمي داخل الكلية، وتعزيزًا لجهودها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والارتقاء بالعملية التعليمية.

أسماء المكلفين من خلال القرارات الجديدة

وشملت القرارات: تكليف الدكتورة نهلة صابر تاوضروس جرجس، الأستاذ بقسم التربية الفنية، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

و تكليف الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة القناة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



بالإضافة إلى تكليف الدكتورة أميرة خيري علي أحمد، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية، للقيام بعمل رئيس قسم أصول التربية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

رئيس جامعة القناة يستقبل القيادات الجديدة

و من جانبه استقبل الدكتور ناصر مندور القيادات الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، حيث سلّمهن القرارات بحضور الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، مؤكدًا في كلمته أن هذه التكليفات تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة قادرة على دفع عجلة التطوير داخل الكلية، وتعزيز كفاءتها في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأوضح رئيس الجامعة أن اختيار هذه القيادات جاء تقديرًا لخبراتهن الأكاديمية والإدارية، ولما يتمتعن به من قدرة على الإسهام في تحقيق رؤية الجامعة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.