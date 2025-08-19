الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

رئيس جامعة القناة يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة بكلية التربية (صور)

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية بكلية التربية، في خطوة تأتي دعمًا لمسيرة التطوير الإداري والأكاديمي داخل الكلية، وتعزيزًا لجهودها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والارتقاء بالعملية التعليمية. 

جامعة القناة تنفذ حملة توعوية حول التأمين الصحي الشامل ومخاطر المخدرات (صور)

جامعة القناة تعلن نتيجة بكالوريوس التمريض بنسبة نجاح 95% وتكرم الأوائل

أسماء المكلفين من خلال القرارات الجديدة

 

وشملت القرارات: تكليف الدكتورة نهلة صابر تاوضروس جرجس، الأستاذ بقسم التربية الفنية، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

و تكليف الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة القناة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بالإضافة إلى تكليف الدكتورة أميرة خيري علي أحمد، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية، للقيام بعمل رئيس قسم أصول التربية. 

 

رئيس جامعة القناة يستقبل القيادات الجديدة 

و من جانبه استقبل الدكتور ناصر مندور القيادات الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، حيث سلّمهن القرارات بحضور الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، مؤكدًا في كلمته أن هذه التكليفات تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة قادرة على دفع عجلة التطوير داخل الكلية، وتعزيز كفاءتها في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن اختيار هذه القيادات جاء تقديرًا لخبراتهن الأكاديمية والإدارية، ولما يتمتعن به من قدرة على الإسهام في تحقيق رؤية الجامعة نحو الارتقاء بجودة التعليم وتخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
 

