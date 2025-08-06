275 طالبًا يسجلون رغباتهم في اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية بجامعة القناة (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل تقديم الدعم الكامل لأبنائها من طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية، من خلال تجهيز المعامل التقنية، وتوفير فرق متخصصة للإرشاد الفني، بما يضمن عملية تسجيل منظمة وآمنة وفعالة.



وأضاف أن جامعة القناة تسير بخطى ثابتة نحو تيسير إجراءات القبول الجامعي، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لرقمنة الخدمات التعليمية وتسهيل وصول الطلاب إليها.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

متابعة دقيقة لأعمال التسجيل



وفي إطار متابعة دقيقة من قيادات الجامعة، شهدت أعمال التنسيق الإلكتروني لليوم الأول من المرحلة الثانية انتظامًا ملحوظًا في تسجيل رغبات الطلاب بمقر مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي داخل الجامعة.



مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

جولة تفقدية بمكتب التنسيق

وأجرى الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل داخل مكتب التنسيق، حيث كان في استقباله الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، والذي استعرض جهود الفرق المختصة في دعم الطلاب تقنيًا وفنيًا، إلى جانب الدكتور حسين عبد الفتاح، نائب رئيس المكتب.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

انتظام الطلاب في التقديم

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن اليوم الأول شهد إقبالًا منتظمًا من الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين 275 طالبًا وطالبة، بواقع 169 طالبًا من الشعبة العلمية (علوم)، و68 طالبًا من الشعبة العلمية (رياضة)، و38 طالبًا من الشعبة الأدبية.

وأكد أن الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتذليل أي عقبات أمام الطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي أثناء إدخال الرغبات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الرقم السري وعدم مشاركته مع أي طرف، بالإضافة إلى ضرورة استكمال جميع الرغبات الـ75 لضمان حق الطالب في الترشح وفقًا لترتيب أولوياته.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر شوقي أن فرق الدعم الفني تقدم إرشادًا فوريًا لكل طالب، وتتابع حالات التسجيل لحظة بلحظة داخل المعامل المخصصة، بما يحقق أعلى درجات الدقة والسرعة في الأداء.

وتأتي جهود الجامعة في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية احترافية منذ لحظة الالتحاق الأولى، واستمرارًا لدورها المجتمعي والأكاديمي في دعم الطلاب خلال واحدة من أهم مراحل انتقالهم إلى التعليم الجامعي.





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