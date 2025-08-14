جامعة القناة تنفذ حملة توعوية حول التأمين الصحي الشامل ومخاطر المخدرات (صور)

نفذت جامعة قناة السويس حملة توعوية في مركز ومدينة أبو صوير، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي لدى المواطنين.

المشرفون على الحملة

وانعقدت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

محاضرات حول المخدرات التخليقية

ألقت الدكتورة مها إسماعيل، الأستاذ المساعد في الطب الشرعي والسموم، محاضرة توعوية هامة حول المخدرات التخليقية، تضمنت تعريف هذه المواد وأنواعها الشائعة وطرق انتشارها، وأسباب الإقبال عليها، بالإضافة إلى التأثيرات الصحية والمخاطر القانونية والاجتماعية المترتبة على تعاطيها، وسبل الوقاية والحماية.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

كما تناولت بالشرح عقار الـGHB، موضحة استخداماته الطبية وغير الطبية، والمخاطر الصحية قصيرة وطويلة المدى، إلى جانب الوضع القانوني والمجتمعي المرتبط به، والإسعافات الأولية في حالات التعرض، مع تقديم نماذج واقعية من الوضع في مصر.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

عيادة المرأة الآمنة

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة مها إسماعيل محاضرة تعريفية أخرى حول "عيادة المرأة الآمنة"، شرحت خلالها مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله، ودور القطاع الصحي في التصدي لهذه الظاهرة، مستعرضة فكرة إنشاء العيادة ورؤيتها ورسالتها والفئات المستهدفة بخدماتها، وأنواع الدعم والرعاية التي تقدمها، وأعضاء الفريق القائم على إدارتها.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

أهمية دور منظومة التأمين الشامل

وخلال الحملة، قدمت مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محاضرة موسعة حول أهمية دور منظومة التأمين الصحي الشامل، تناولت خلالها تعريف المنظومة وأهم المزايا والأهداف التي تحققها، وحقوق المريض داخلها، بالإضافة إلى دور الهيئات الثلاث المكونة للمنظومة، ونسب الاشتراكات، والفئات غير القادرة على الاشتراك، ودور ذوي الهمم، وكذلك الجهات المتعاقدة مع الهيئة.

كما تطرقت المحاضرة إلى كيفية استفادة المواطنين من الخدمات الصحية التي تقدمها المنظومة، وأهمية التكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية لجميع المستفيدين.

نظم فعاليات هذه الحملة أحمد عثمان، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.