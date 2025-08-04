الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

 أدلى الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، بصوته اليوم الإثنين في انتخابات مجلس الشيوخ. 

إقبال من الناخبين على التصويت في انتخابات الشيوخ بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

فرق طبية تتمركز أمام مقار اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)

 

 وأكد رئيس جامعة القناة أن هذا الاستحقاق الدستوري يشكل محطة مهمة في مسار ترسيخ الديمقراطية، وأن المشاركة فيه تُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية لا يجوز التغافل عنها. 

أهمية الإدلاء بالصوت والتعبير عن الرأي 

وأكد الدكتور ناصر مندور في تصريح له عقب الإدلاء بصوته أن مجلس الشيوخ يُمثل ركيزة أساسية في الحياة النيابية، ويضطلع بدور كبير في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة الرؤى المستقبلية للدولة مشددًا على أن المشاركة في اختيار أعضائه هي خطوة رئيسية نحو دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرته في ظل الجمهورية الجديدة. 

دعوة للمشاركة في التغطية 

 ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبى جامعة قناة السويس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى التوجه إلى لجان الاقتراع، والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، باعتبار أن الصوت الانتخابي أمانة، والمشاركة الإيجابية تُعد تعبيرًا حقيقيًا عن الانتماء الوطني، وعن الإيمان بحق كل مواطن في صناعة مستقبل بلاده. 

نموذج رائع للمؤسسات  

 وأكد في ختام تصريحه أن الجامعة كانت وستظل نموذجًا للمؤسسات التي تدمج دورها الأكاديمي برسالتها المجتمعية، من خلال تبنيها لقيم المشاركة، ودعمها لمؤسسات الدولة، وتأكيدها المستمر على أهمية ممارسة الحقوق السياسية كأحد مكونات المواطنة الفاعلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس انتخابات مجلس الشيوخ بالاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

إقبال من الناخبين على التصويت في انتخابات الشيوخ بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

طلاب جامعة القناة يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

جامعة القناة تستضيف الملتقى الأول لطلاب تعليم الإسماعيلية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة يتقدم بثلاثية على فريق دايجو الكوري وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads