رئيس جامعة القناة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بصوته اليوم الإثنين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس جامعة القناة أن هذا الاستحقاق الدستوري يشكل محطة مهمة في مسار ترسيخ الديمقراطية، وأن المشاركة فيه تُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية لا يجوز التغافل عنها.

أهمية الإدلاء بالصوت والتعبير عن الرأي

وأكد الدكتور ناصر مندور في تصريح له عقب الإدلاء بصوته أن مجلس الشيوخ يُمثل ركيزة أساسية في الحياة النيابية، ويضطلع بدور كبير في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة الرؤى المستقبلية للدولة مشددًا على أن المشاركة في اختيار أعضائه هي خطوة رئيسية نحو دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرته في ظل الجمهورية الجديدة.

دعوة للمشاركة في التغطية

ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبى جامعة قناة السويس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى التوجه إلى لجان الاقتراع، والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، باعتبار أن الصوت الانتخابي أمانة، والمشاركة الإيجابية تُعد تعبيرًا حقيقيًا عن الانتماء الوطني، وعن الإيمان بحق كل مواطن في صناعة مستقبل بلاده.

نموذج رائع للمؤسسات

وأكد في ختام تصريحه أن الجامعة كانت وستظل نموذجًا للمؤسسات التي تدمج دورها الأكاديمي برسالتها المجتمعية، من خلال تبنيها لقيم المشاركة، ودعمها لمؤسسات الدولة، وتأكيدها المستمر على أهمية ممارسة الحقوق السياسية كأحد مكونات المواطنة الفاعلة.

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