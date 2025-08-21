الداخلية تضبط صاحب شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من كشف نشاط شركة إلحاق عمالة بالخارج تعمل بدون ترخيص بالقاهرة، تورطت في الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وأوضحت التحريات أن القائم على إدارة الشركة – وله معلومات جنائية سابقة – قام بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا رغبة الشباب في السفر والعمل بالخارج، حيث أوهمهم بقدرة الشركة على استخراج عقود عمل وتأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الشركة، وعُثر بحوزته على عدد من التأشيرات، وطلبات توظيف، وعقود عمل وهمية بالخارج، وإعلانات خاصة بالنشاط غير المشروع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

