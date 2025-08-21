ضبط 23 شخصا لاستغلالهم أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 23 شخصًا وسيدة، من بينهم 14 لهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا الأطفال في التسول واستجداء المارة، بالإضافة إلى بيع السلع البسيطة أمام المارة بطريقة مخالفة للقانون، حيث تم ضبطهم بدوائر أقسام شرطة بولاق الدكرور، مدينة نصر أول، مصر الجديدة، والنزهة، وبصحبتهم 23 طفلًا حدثًا من المعرضين للخطر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية المتخصصة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لظاهرة التسول واستغلال الأطفال، حفاظًا على حقوق النشء وحمايتهم من المخاطر.

