مخاطر أظافر الأكريليك، وما هي البدائل الطبيعية لها؟

تسعى الكثيرات إلى امتلاك أظافر طويلة وقوية لما تمنحه من شعور بالجمال والتناسق، وتلجأ العديد منهن إلى منتجات العناية بالأظافر لتحقيق ذلك، ومع ذلك، عندما لا تفي الأظافر الطبيعية بالغرض، تصبح أظافر الأكريليك خيارًا شائعًا، على الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن مخاطرها الصحية.

وتُشير طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة آمي كاسوف لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، إلى أن أظافر الأكريليك "موجودة منذ فترة أطول بكثير من بعض أنواع الجل والغمس التي تزداد رواجًا، لكنها تحمل بعض المخاطر"، ورغم مظهرها القوي والصحي، فإن هذه الأظافر الاصطناعية قد تُلحق ضررًا بالبشرة والأظافر، بل وحتى الصحة العامة، فالمواد الكيميائية المستخدمة في تركيبها وإزالتها يمكن أن تُسبب تهيجًا للجلد وتُضعف الأظافر الطبيعية.

ما هي أظافر الأكريليك؟

أظافر الأكريليك هي نوع من الأظافر الاصطناعية التي تُصنع من عجينة كيميائية تتكون من مواد بودرة وسائل، ويلتصق هذا الخليط بالظفر الطبيعي ويمكن تشكيله بالشكل المرغوب فيه، وبمجرد تعرضه للهواء، يتصلب ظفر الأكريليك ليصبح صلبًا وقويًا للغاية، مما يسمح ببرده وتلميعه.

وتوضح الدكتورة كاسوف: "يتكون الظفر الطبيعي من صفيحة علوية وصفيحة سفلية تلتصقان بالجلد أسفله (فراش الظفر). يسمح خشونة الصفيحة العلوية بالتصاق طبقة الأكريليك. بمجرد أن تتصلب الطبقة، تصبح الأظافر صلبة وقوية للغاية."

ويمكن أن تدوم مجموعة أظافر الأكريليك حتى ثمانية أسابيع، ولكنها ليست خالية من الصيانة، فمع نمو الظفر الطبيعي وابتعاد طبقة الأكريليك عن البشرة، يتطلب الأمر "لمسة" أو "حشوًا" كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويُضيف فني الأظافر الأكريليك إلى الفجوة بين الأكريليك والبشرة، مما يُطيل عمر أظافر الأكريليك ويمنع انفصالها عن الأظافر الطبيعية.

هل أظافر الأكريليك ضارة بالصحة؟

قد تُسبب أظافر الأكريليك آثارًا جانبية غير صحية، على الرغم من أن ليس كل من يستخدمها سيعاني من مشاكل. من المهم التعرف على المخاطر المرتبطة بالأكريليك لتحديد المشاكل الصحية بسرعة:

تحفيز التهاب الجلد التماسي التحسسي (ACD): يعاني العديد من الاشخاص من التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو رد فعل أو حساسية تجاه مواد معينة تلامس الجلد، وترتبط الأكريلات، المكون الذي يُساعد على تقوية أظافر الأكريليك، عادةً بالتهاب الجلد التماسي التحسسي.

ويمكن أن تُسبب مونومرات الأكريليك، وهي الجزيئات الصغيرة الموجودة في طبقة الأكريليك، ردود فعل على الجلد المحيط بالأظافر، بما في ذلك التشقق، التقشير، الجفاف، الحكة، والاحمرار، وتُشير الدكتورة كاسوف إلى أن الجفون قد تكون أول مكان تظهر فيه علامات التهاب الجلد التماسي التحسسي بسبب رقة جلدها.

هشاشة وضعف الأظافر: عملية وضع وإزالة الأكريليك قد تكون ضارة بنفس القدر، إن لم تكن أكثر ضررًا، من الأكريليك نفسه. يحدث تلف الأظافر نتيجة:

خشونة الظفر: تساعد هذه الخطوة على التصاق الأكريليك، لكنها تُرقق وتُضعف صفيحة الظفر العلوية.

نقع الأظافر لإزالة الأكريليك: وضع الأظافر في الأسيتون لمدة 15 دقيقة الموصى بها قد يُسبب جفافها وتكسرها.

إزالة البقايا: بعد إزالة الأكريليك، تُبرد أي بقايا أكريليك متبقية من سطح الظفر.

وتُحذر الدكتورة كاسوف: "يمكن أن تُتلف إزالة الأكريليك الصفيحة العلوية من الظفر أو حتى تُزيلها. قد ينتهي بك الأمر بأظافر ضعيفة جدًا أو هشة لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل أن ينمو الظفر السليم بما يكفي ليحل محله".

انحلال الظفر (انفصال الظفر عن فراش الظفر): الرابط بين ظفر الأكريليك وصفيحة الظفر أقوى من الرابط بين صفيحة الظفر وسرير الظفر. وهذا يجعل الأشخاص ذوي الأظافر الأكريليك أكثر عرضة للإصابة بانحلال الظفر، وهي حالة تنفصل فيها صفيحة الظفر عن فراش الظفر.

وتوضح الدكتورة كاسوف أن "الأظافر الطبيعية مرنة، لكن أظافر الأكريليك ليست كذلك". فالأنشطة اليومية، مثل الكتابة والطبخ، تُسبب صدمات لأظافر الأكريليك، مما يُجهد منطقة التصاق الظفر بفراشه ويُؤدي إلى انفصال الظفر عن الجلد تحته، نادرًا ما يكون انفكاك الظفر مؤلمًا، ويمكن أن ينمو ظفر جديد ويلتصق بفراشه بنجاح، لكن هذه الحالة تنطوي على خطر العدوى.

زيادة خطر العدوى: قد تزيد أظافر الأكريليك من خطر الإصابة بالعدوى بعدة طرق:

قد تُدخل الأشياء الملوثة البكتيريا إلى الجلد التالف أو المتشقق حول الأظافر.

قد يحدث تآكل الجلد المحيط بالأظافر عند قصّ الجلد المحيط بها أو جفافه.

قد يُحبس انفصال الظفر الرطوبة ويُهيئ بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا.

تُعدّ العدوى الفطرية أكثر أنواع العدوى شيوعًا المرتبطة بأظافر الأكريليك، ولكن قد تحدث أيضًا عدوى بكتيرية، وتقول الدكتورة كاسوف: "بعد إزالة أظافر الأكريليك، قد تلاحظين فجوة تحتها"، وإذا نمت الفطريات في تلك المساحة، فقد تبدو المنطقة خضراء أو بنية أو صفراء ومتفتتة. تميل العدوى البكتيرية إلى الالتهاب والتقرح.

بدائل أظافر الأكريليك

تنصح الدكتورة كاسوف بأن أكثر علاجات الأظافر أمانًا هو طلاء الأظافر غير السام، ولكن إذا كانت السيدة ترغب في إضافة طول أو تقوية للأظافر، فهناك خيارات مانيكير أقل ضررًا من الأكريليك:

الأظافر اللاصقة: تلتصق الأظافر اللاصقة بأظافرك وتزيد طولها دون خطر انفصالها. ولكن إذا كنتِ حساسة للمادة اللاصقة، فقد تُعانين من التهاب الجلد التماسي.

طلاء الجل القابل للنقع: يتميز طلاء الجل بقوة ثباته، ويدوم لفترة أطول من طلاء الأظافر التقليدي، وهو أقل خشونة من الأكريليك. لكن طلاء الجل يحتوي على الأكريليك، وقد يجعل الأظافر هشة أو ضعيفة في حال استخدامه باستمرار. لتقليل الضرر على بشرتك، يُفضل تجنب مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التقليدية، واختيار مصباح LED للتجفيف.

مانيكير بودرة الغمس: بودرة الغمس هي بودرة أكريليك تُُلصق على الأظافر الطبيعية أو الاصطناعية. تتميز بقوة أظافر الأكريليك، لكنها لا تستخدم الكثير من المواد الكيميائية. ستكون أظافرك أكثر مرونة بقليل من الأكريليك، مما يقلل من خطر انفصال الأظافر وصدمتها.

نصائح لتجنب تلف أظافر الأكريليك

إذا كنتِ تستخدمين أظافر الأكريليك، فمن الضروري اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بأظافرك وبشرتك وصحتك العامة:

تجنبي قصّ الجلد المحيط بالأظافر: فهو يحمي أظافرك وبشرتك من العدوى.

استخدمي أدوات صحية: وفكّري في إحضار أدواتك الخاصة إلى الصالون.

قومي بحشو الأظافر بانتظام: لمنع نمو البكتيريا والفطريات.

رطبي يديك وبشرتك: لمنع جفاف وتشقق الجلد.

تجنبي المواد الكيميائية المنزلية والمنتجات التي قد تجفف البشرة: وتجعلها أكثر عرضة للتلف.

دعي أظافرك تتعافى: مع أخذ استراحة من أظافر الأكريليك بين الجلسات.

لا تُزيلي الأكريليك بنفسك: بل استعيني بأخصائية لإزالته.

بعد إزالة أظافر الأكريليك، تُشدد الدكتورة كاسوف على أهمية "الالتزام بترك أظافرك الطبيعية تنمو"، وتنصح بـ "المحافظة على أظافرك قصيرة نسبيًا، واستخدام طلاء أظافر مقوٍّ، وترطيبها كثيرًا - أي شيء للحفاظ على مرونة وصحة الجلد ومنطقة الأظافر."

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