الأظافر هي مرآة صاحبتها فكلما كان نظيفة وناعمة أعطى انطباعًا جيدًا عن صاحبتها، لذا تهتم معظم الفتيات بمظهر أظافرهن حفاظا على أناقتهن وجاذبيتهن.

وتحرص بعض الفتيات على عمل الإكريليك على الاظافر برسومات مختلفة لمزيد من الأناقة والشياكة، خاصة إذا كانت على احدث صيحات الموضة.

 

أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025

وتقدم رشا محمود مصممة رسومات الأظافر، أحدث صيحات موضة رسومات الأظافر لعام 2025، منها:-

  • أظافر "الصابون"، وتتميز بمظهر شفاف وبراق، وتظهر الأظافر كأنها خرجت للتو من دفء الصابون بها لمسة فخامة هادئة وصافية.
  • تتجه الموضة للعب بالتأثيرات والملمس أكثر من الألوان الفاقعة، حيث التي طبقات ناعمة من ألوان البيچ والورد مع تأثيرات هولوجرامية تضيف عمق ونعومة.
موضة الأظافر 
موضة الأظافر 

 

  • أظافر "عين القط" المغناطيسية ذات تأثير ثلاثي الأبعاد، من أكثر التنويعات شيوعًا لعشاق الأناقة الجريئة والمتجددة.
  • ألوان الترابي مثل لون "موكا موس" الدافئ لكثير من تصاميم الأظافر لهذا العام، والألوان الترابية مثل الوردي والبني والكراميلي تضفي أناقة ناعمة وهادئة.
  • أظافر شبيهة بالجيلي مكسوة بتفاصيل دقيقة ثلاثية الأبعاد مثل اللؤلؤ والكريستالات، أو تأثيرات قوس قزح.
  • تاج الأظافر، حيث تضيف لمسة براقة ومبهرة على الخطوط العلوية من الأظافر.
  • النقوش التجريدية والخطوط الهندسية، ورسومات الزهور الدقيقة أو الرمزية، تساعد أظافركِ على أن تكون لوحة فنية تعبر عن ذوقكِ الخاص بكل أناقة.
  • الأظافر القصيرة المدهونة بألوان هادئة مثل الأزرق الباهت، الوردي الفاتح، أو الأصفر الزبدي، وهى تعطي مظهر نظيف وراقي.
  • النقاط المبهجة، وهى تصاميم مرحة وبوهيمية تتميز بنقاط دقيقة، غالبا على قاعدة شفافة أو هادئة، تضيف لمسة شبابية وأنيقة في آن واحد.
موضة الأظافر 
موضة الأظافر 

نصائح لاختيار تصميم الأظافر المناسب

وقالت رشا، أنه يجب إتباع بعض النصائح عند اختيار تصميم الأظافر حتى تكون ذات شكل جميل ومميز،ومن هذه النصائح:

  • شكل الأظافر، اختاري ما بين الأشكال البيضاوية أو اللوزية أو القصيرة حسب راحتك.
  • يفضل اختيار اللون المناسب لحياتك اليومية، والمناسبة، من حيث أن يكون المظهر العام مناسب لطبيعة حياتك سواء كان بسيط مناسب للعمل اليومي، أو جريئ للسهرات والمناسبات.
موضة الأظافر 
موضة الأظافر 

 

  • الصحة والسلامة أمر ضروري لذا اختاري مواد آمنة وخالية من السموم، وقللي من الإزالة الصناعية للحفاظ على صحة الأظافر.
