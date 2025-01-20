الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي في الإسكندرية

تصادم سيارتين بالطريق
تصادم سيارتين بالطريق الساحلي الدولي،فيتو

حصلت فيتو علي اسماء 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بأخرى عند الكيلو 22 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي، وهم: أحمد بنجرى رزق (37 عامًا)، من منفلوط، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وصبحي رمضان صبحي (41 عامًا)، من أبو المطامير، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالكتف الأيمن، و منى جابر حسان (31 عامًا)، من العامرية، تعاني من اشتباه كسر بالحوض، وهيثم صابر بسيوني (42 عامًا)، من الورديان، مصاب بكسر بالساق اليمنى وجروح متفرقة، ومحمد علي ومحمد حسن (37 عامًا)، من برج العرب، مصاب باشتباه كسر بالساقين وسحجات متفرقة.


وتم نقلهم  للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

 

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن الحادث.


وبانتقال ضباط القسم وقوات المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم “2473 م د ص” وتصادمها مع سيارة ميكروباص أخرى تحمل رقم “8579 ون ط”.

عند الكيلو 22 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي، في اتجاه منطقة الهانوفيل، ضمن نطاق حي العجمي.

وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيتو طريق الإسكندرية مطروح انقلاب سيارة ميكروباص منفلوط

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