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الرحلة قلبت غم، مصرع شخص وإصابة 59 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية

حادث مطروح- الإسكندرية،
حادث مطروح- الإسكندرية، فيتو

انقلاب أتوبيس رحلات بطريق مطروح، "الرحلة قلبت غم"، هكذا قال شهود عيان في الحادث المروع الذي وقع، فجر اليوم الثلاثاء، على طريق الإسكندرية- مطروح. 

حيث أدى انقلاب أتوبيس رحلات إلى مصرع شخص وإصابة 59 آخرين، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

انقلاب أتوبيس رحلات بطريق مطروح الإسكندرية

وقع الحادث المروع لأتوبيس الرحلات عند عودته من مرسى مطروح، وكان يستقله نحو 60 شخصًا بالإضافة للسائق، لكنه تعرض لحادث أدى لانقلاب الأتوبيس، في طريق إسكندرية مطروح الساحلي قرب قرية رأس الحكمة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 59 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لمكان الحادث، تم عمل المحضر بالحادث.

 

إنقلاب أتوبيس رحلات عائد من مطروح، فيتو
انقلاب أتوبيس رحلات عائد من مطروح، فيتو

وكان أتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة الخاصة، ويقل فوجا من المصطافين، من منطقة الخصوص بمنطقة المرج في القاهرة، وأثناء عودتهم من المصيف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض لحادث انقلاب، على الطريق السريع، بمنطقة فوكه، عند الكيلو 75 على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي، في الاتجاه إلى الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 59 آخرين، وتم إخلاء المصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة


وانتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، لإخلاء المصابين إلى المستشفى، ولرفع آثار الحادث من على الطريق.

إنقلاب أتوبيس الرحلات في طريق مرسى مطروح، فيتو
انقلاب أتوبيس الرحلات في طريق مرسى مطروح، فيتو

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي المصابين في الحادث، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين، ويخضع بعضهم للمتابعة وإجراء الفحوصات والأشعات والجراحات اللازمة.

أثار الحادث حالة من الحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمراقبة عمليات المرور والطرق، بسبب زيادة الحوادث على الطرق.

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