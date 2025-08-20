الأربعاء 20 أغسطس 2025
غادر قبل الكارثة بثوانٍ، تفاصيل نجاة مواطن من حادث عقار الزقازيق المنهار

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق

في مشهد مؤثر من قلب الكارثة، روى أحد الناجين من حادث انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشها، مؤكدًا أنه نجا بأعجوبة قبل ثوانٍ من الانهيار.

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين

فوجئت بانهيار العقار خلفي  والمنظر كان مرعب

وقال الناجي لــ “فيتو”: "كنت داخل المسمط اللي في الدور الأرضي، ولما خرجت بدراجتي النارية فوجئت بالعقار كله بينهار ورايا. المنظر كان مرعب، والمسمط كان لسه جواه عدد من العاملين. ربنا نجاني وكتب لي عمر جديد، بادعي لضحايا الحادث بالرحمة، وللمصابين بالشفاء، وللي لسه تحت الأنقاض إن ربنا ينجيهم".

 

انهيار عقار سكني وأول تحرك من محافظة الشرقية 

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار سكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وقدمت فيتو بثًا مباشرًا من موقع الحادث، حيث لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

العقار المنهار يضم في طابقه الأرضي مسمطًا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، فيما تشير المعلومات إلى وجود أسر كاملة ما زالت عالقة أسفل الركام.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث 

وأكد شهود عيان أن لحظة الانهيار كانت مروعة، إذ سمع دوي قوي أعقبه غبار كثيف وصراخ، بينما يحاول الأهالي بمساعدة فرق الإنقاذ إنقاذ المحاصرين قبل فوات الأوان.

وتتواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية في الموقع بقيادة محافظ الشرقية، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع لمواصلة أعمال الإنقاذ حتى استخراج جميع الضحايا.

