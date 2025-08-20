ارتفاع عدد ضحايا حادث سير غرب أفغانستان إلى 76 شخصا

أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول أفغاني، بمصرع 76 شخصا بينهم 19 طفلا في حادث مروري بولاية هرات قرب الحدود مع إيران.

ضحايا حادث سير في أفغانستان

وقال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا، في حين أن الشرطة أعلنت مقتل 50 شخصا في الحادث.

وأوضح المتحدث أحمد الله متقي لرويترز أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابل بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة المحلية ومسؤول إقليمي بأن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في غرب أفغانستان أمس الثلاثاء جراء حادث مروري لحافلة ركاب تقلّ مهاجرين عائدين من إيران.

