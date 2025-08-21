تجديد حبس المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها في الشرقية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس بمحافظة الشرقية حبس المتهمين في واقعة مطاردة طبيبة بشرية وأسرتها الشهيرة إعلاميًا بـ"الليلة بكام"، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مطاردة مثيرة بطريق أبوحماد بلبيس

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بالشرقية مقطع فيديو لطبيبة تستغيث من مطاردة سيارة ربع نقل حمراء لسيارتها الملاكي، أثناء وجودها برفقة ابنتيها ونجلها وزوجته، حيث تعمد قائد السيارة ومرافقوه اعتراض طريقهم لمسافة طويلة، قبل الاصطدام بمركبتهم عمدًا من الجانبين، ما أدى إلى فقدان توازنها ووقوع تلفيات بها.

وبعد استدعاء الطبيبة ونجلها وإحدى بناتها، تعرفوا على المتهمين خلال عرضهم عليهم، فتمكنت مباحث مركز بلبيس من ضبطهم، وهم:-"محمد.إ.ع" (29 عامًا – سائق)، “محمد.ج.ع” (17 عامًا – عامل)،"محمد خ.إ"(20 عامًا – عامل)، و"مصطفى.ر.إ" (32 عامًا – سائق)، وجميعهم من مركز بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة بلبيس تلقى بلاغًا من إحدى السيدات ونجلها (قائد السيارة الملاكي) بتضررهما من قائدي سيارتين "ربع نقل وميكروباص"، حيث قاموا بمعاكستهما والتعدي عليهما بالألفاظ، والاصطدام عمدًا بسيارتهما محدثين تلفيات بها أثناء سيرهما بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما (سائقان – برفقة أحدهما عاملان)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

