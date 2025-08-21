وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) وذلك لمتابعة معدلات سير العملية الإنتاجية بالشركة والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.

واستهل الوزير " محمد صلاح " الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 27 الحربي) والتى تضم ورش الأجزاء المعدنية، وخط تصنيع السبائك، كما قام بالمرور على خطوط إنتاج الذخيرة الحديثة التي يتم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام المالي الحالي.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على تفقد مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة.

العملية الإنتاجية وتوفير المناخ

وخلال الجولة استمع الوزير " محمد صلاح " إلى ما استعرضه المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير المناخ المناسب لدفع العمال لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

شركة شبرا للصناعات الهندسية

جدير بالذكر أن شركة شبرا للصناعات الهندسية تعد أحد أعرق الشركات التابعة للوزارة والتى تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100 % وذلك من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة ۹ مم يوم ۲۳ أكتوبر 1954 وأُتخد هذا اليوم عيدًا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، وتنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء) ، حيث تلاقي هذه المنتجات إقبالا في الأسواق المحلية والخارجية،كما تشارك الشركة أيضًا في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

