الصحة: تخصيص برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين لتأهيل واختيار القيادات

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بالدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التدريب وتنمية الكوادر بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين.

يأتي ذلك في ضوء خطة وزارة الصحة والسكان، للاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الكوادر الطبية ورفع كفاءة العاملين.

فرص التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إعداد برامج تدريبية وكذلك منح درجات علمية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إعداد برامج تدريبية وكذلك منح درجات علمية سواء أكاديمية او مهنية في مجالات العلوم الطبية والصحة العامة وإدارة الجودة والإعلام والتحول الرقمي وكافة التخصصات للعاملين بوزارة الصحة والسكان سواء من الكوادر الصحية أو الإدارية بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل ولا سيما في مجالات الإدارة والحوكمة وجودة الخدمات الطبية.



ولفت "عبدالغفار" إلى أن نائب الوزير ورئيس الأكاديمية قد بحثا آليات تخصيص برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين لتأهيل واختيار القيادات سواء من قيادات الصف الثاني والثالث وصولا إلى القيادات الإدارية العليا من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والتقنيات الحديثة التي تضمن تقديم خدمة صحية أكثر فاعلية وكفاءة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير قام خلال الاجتماع باستعراض إنجازات المشروع القومي للتنمية البشرية من خلال "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، ضمن أعمال وأنشطة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي يترأس أمانتها الفنية، بالإضافة إلى استعراض المنصة القومية لتنمية مهارات الشباب تحت مسمى YES والتي تسعى إلى تقييم المهارات والكفاءات الشخصية والعملية في شتى المجالات لتحليل الوظائف وتحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة بالإضافة إلى التدريب والتطوير مما يساعد في خلق فرص عمل وفقا لمتطلبات السوق.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء تضمن وضع تصور لخطة مستقبلية بشأن تطوير برامج تدريبية مشتركة تدعم استراتيجية الوزارة في بناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزز من قدراتها في إدارة الأزمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

