ثقافة وفنون

"انتصار حورس" يفتتح الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

عرض افتتاح مهرجان
عرض افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تفاصيل العرض الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين، والمقرر إقامته في الأول من سبتمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «انتصار حورس».

عرض انتصار حورس 

العرض مأخوذ عن أحد أقدم النصوص المسرحية في التاريخ، نص فرعوني دُوِّن في العصر البطلمي (237 – 57 ق.م) على جدران معبد إدفو، هذا النص الذي يعتبره الباحثون وثيقة مسرحية استثنائية، يصور الصراع الأسطوري بين الإله حورس (إله السماء) وعمه ست (إله الفوضى) على عرش مصر بعد مقتل أوزوريس. 

وقد نُقل إلى الإنجليزية في أوائل القرن العشرين على يد عالم المصريات البريطاني إتش. دبليو. فيرمان، ثم ترجمه إلى العربية الباحث عادل سلامة، ليؤكد أن مصر الفرعونية كانت في صدارة الحضارة المسرحية الإنسانية.

يتولى صياغة الدراماتورجيا الدكتور محمد سمير الخطيب أستاذ الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، بينما يقدّم الرؤية الإخراجية الفنان وليد عوني بمشاركة فرقة الرقص المسرحي الحديث بدار الأوبرا المصرية. 

ويعتمد العرض على المزج بين نصوص فرعونية مثل متون الأهرام وكتاب الموتى مع معالجة بصرية معاصرة، ليُقدَّم العمل كتجربة شاملة تجمع بين الرقص الدرامي، الفيديو مابنج، والتصميم الحركي.

العمل يستحضر رحلة أسطورية تتداخل فيها الأزمنة الثلاثة: الأسطوري، البطلمي (عصر كليوباترا)، والمعاصر، من خلال شخصية عالم آثار يستدعي المشاهد من جدران معبد إدفو إلى خشبة المسرح. 

وتتشكل أحداث العرض في لوحات رئيسية تتناول: نشأة الكون، مقتل أوزوريس وولادة حورس، صراع حورس مع ست وفقدان عينه، ثم المواجهة الكبرى المتجسدة في فرس النهر، وصولًا إلى انتصار النور على الظلام في مشهد بانورامي يحتفي بالآلهة ويجسد الرياح الأربعة (أبناء حورس).

فريق عرض انتصار حورس 

يشارك في العرض جميع أعضاء فرقة الرقص المسرحي الحديث، إلى جانب ضيفة الشرف الفنانة منال محيي الدين (آلة الهارب)، والفنان طه خليفة في دور عالم الآثار. 

ويتعاون في صناعة العرض: ياسر شعلان (تصميم إضاءة)، عبد المنعم المصري (تصميم الجرافيك والفيديو مابنج)، أحمد بركات (صناعة الأقنعة الفرعونية)، محمد عبد العزيز (مدرب الفرقة)، محمد مصطفى (مساعد إخراج ديكور وملابس)، ومعه مساعدا الإخراج محمد سيد محمود وعمرو عاطف، بينما يتولى الإخراج المنفذ محمود مصطفى.

ويضم فريق الرقص المسرحي الحديث: شريف محمود، رشا حنفي، حبيبة سيد، علي يسري، أحمد محمد، كريم أسامة، نرمين محمد، مرام حسني، محمد سمير، مريم أسامة، مصطفى أمين، مينا ثابت، عبد الرحمن مجدي، آية أحمد، فرح أحمد، ملك سيف، ماريا ممدوح، محمد علي، ياسمين تيمور، دانا أحمد، حسنين الجندي، وليد محمد، محمد أحمد، مصطفى أحمد.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

ويُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025، كواحد من أبرز الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا. 

فمنذ انطلاقه عام 1988، كرس المهرجان رسالته لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، ليصبح منصة دولية مرموقة تجمع مبدعين من مختلف قارات العالم، وتعرض أحدث التجارب المسرحية العالمية، مُرسخًا مكانته كجسر فني وثقافي بين مصر والعالم.

