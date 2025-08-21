الخميس 21 أغسطس 2025
مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

متسول يتحرش بالسيدات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر فيه أحد المتسولين وهو يتحرش بالسيدات الذين يمرون في الطريق، ما سبب حالة من الاستياء لدى السيدات والفتيات.

متسول يتحرش بالسيدات في الشارع

ويظهر الفيديو المتسول وهو يلمس بيده بعض المناطق في أجسام الفتيات والسيدات، اللاتي يسرن في الطريق بشكل وصف بأنه "مستفز"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم إلى إرسال المقطع لصفحة وزارة الداخلية لإلقاء القبض عليه.

 

وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع المتسول "المستفز"، الذي أثار ضيق واستياء المصريين، ليكشف أحدهم أن الشرطة بالفعل قامت بإلقاء القبض على المتسول، بعد إرسال مقطع الفيديو للداخلية، عبر الصفحة الرسمية للوزارة بالفيس بوك.
وقال الناشط سامي الأنصاري: "مباحث شرطة دمنهور تلقي القبض على متسول شهير بشارع عرابى يتحرش بالسيدات والبنات، بعد أن قامت إحدى الصفحات بتصويره صباح اليوم، وخاطبت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التي قامت بضبطه بالفعل وتوجيه اتهام له بالتحرش بالسيدات"

المتسول المتحرش يثير الغضب والاستياء

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المثير للغضب قائلين: "المتسول يسير في عرض الطريق الذي تسير فيه السيارات، ويقوم بالتحرش بالسيدات غير مهتم بحياة الناس أو الطريق، هذا أمر مستفز ويثير الاشمئزاز، نرجو معاقبة هذا المتسول من قبل وزارة الداخلية"


وعبر أحد النشطاء عن استيائه قائلًا: "المطلوب منع ظاهرة التسول والتحرش التي أصبحت كامل رعب في الطريق، وخاصة المتسولين الذين يستغلون فكرة عجزهم للتحرش بالمارة في الطريق، الأمر مخجل ومستفز" 
جدير بالذكر أنه في عام 2020  صدر تقرير عن ظاهرة التحرش في مصر، أظهر أن 42% من الأشخاص أبلغوا عن تحرش لفظي، منهم 29% أبلغوا عن تحرش جسدي.

وبين النساء تحديدًا، تعرضت 63 سيدة لشكل من  أشكال التحرش خلال سنة 2020، والنسبة ترتفع بين الفتيات، حيث ذكر التقرير أن 90% من السيدات والفتيات من عمر 18-29 عامًا تعرضن للتحرش، و88 من النساء من عمر 30-39 عاما تعرضن للتحرش.

40% من السيدات يتعرضن للتحرش

وتشير دراسة عن مجلس السكان في الفترة من 2020-2024 إلى أن 40% من النساء من عمر (13-35 عامًا) تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في الشوارع أو وسائل النقل خلال فترة الدراسة.

وتذكر مؤسسة "ندى" أنه في عام 2024،  أن معدل النساء اللواتي تعرضن للتحرش يصل إلى 99%، وتؤكد ارتفاع العنف المبني على النوع الاجتماعي. 

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الفورية، لكن هناك اعترافًا واسعًا بأن ظاهرة التحرش لا تزال منتشرة. وظهرت حالات مثل السقوط المفاجئ من التوك توك بسبب خوف من التحرش، وغيرها. 

النيابة تأمر بضبط متسول اعتدى على زوجته في عين شمس

ضبط المتهم بالتعدي على متسول بالضرب وتكبيله بالحبال في قنا

