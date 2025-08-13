الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بضبط متسول اعتدى على زوجته في عين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار متسول متهم بالتعدي بالضرب على زوجته مما أسفر عن إصابتها بجروح في رأسها بسبب خلافات بينهما حول حصيلة التسول بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

وكانت مباحث  قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بتعرض سيدة تعمل متسولة للضرب بعكاز على يد زوجها الذي يشاركها ذات المهنة مما أسفر عن إصابتها بجروح في الرأس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين متسول وزوجته وذلك بسبب خلافات بينهما حول تقسيم حصيلة التسول حيث طلبت الاخير نصيبها فرفض الاول ثم انهال عليها ضرب بعكاز يستخدمه كأداة في مزاولة نشاطه الغير قانوني. 

وأضافت التحريات أن المجني عليها أصيبت بجروح في الرأس وتم عمل الإسعافات الاولية لها وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط سائق توك توك بتهمة التعدي على سيدة فى البحيرة (فيديو)

كشف ملابسات فيديو التعدي على عامل عطارة بالقاهرة

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 3910 جنيهات

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads