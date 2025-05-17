السبت 17 مايو 2025
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حوادث

القبض على متحرش داخل ميكروباص بالتبين بعد تداول فيديو فاضح

القبض على متحرش داخل
القبض على متحرش داخل ميكروباص بالتبين بعد تداول فيديو فاضح

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء داخل ميكروباص بالقاهرة.

تداولت إحدى الصفحات مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقوم بتصرفات منافية للآداب أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة التبين. وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى السيدة القائمة على نشر المقطع، والمقيمة بذات الدائرة، والتي أفادت بأن المتهم تحرش بها داخل الميكروباص فقامت بتصويره ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير السيدات.

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أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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