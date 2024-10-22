الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

أشكال التحرش الجنسي بالسيدات والعقوبات المقررة وفقا للقانون

محكمة
محكمة

التحرش بالسيدات واحدة من الجرائم التي لا يقبلها عرف أو دين، لذا وضع القانون عقوبات مشددة حال الوقوع في هذا الجرم.

 

عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات 

 

وحسب قانون العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات لكل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ما هو التحرش ؟ 

 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

 

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

 

ويعود تاريخ استخدام مصطلح التحرش الجنسي إلى عام 1973 في تقرير إلى رئيس ومستشار معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا آنذاك عن أشكال مختلفة من قضايا المساواة بين الجنسين ووضع سياسات وإجراءات ذات الصلة. 

 

واعترف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ذلك الوقت أيضا بالإصابات الناجمة عن المضايقات العنصرية والمضايقات التي تتعرض لها النساء ذوات البشرة الملونة.

وذكر رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضا أن التحرش يتناقض مع رسالة الجامعة، وكذلك لا يطاق بالنسبة للأفراد.

 

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