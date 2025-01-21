الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

ضبط المتهم بالتعدي على متسول بالضرب وتكبيله بالحبال في قنا

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، المتهم بالتعدي بالاعتداء على متسول وتكبيله بالحبال لاعتقاده الخاطئ أنه خدر صغيرة لمحاولة اختطافها في قرية الحراجية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، مفاده التحفظ على شخص من قبل أهالي قرية الحراجية التابعة لدائرة مركز، لمحاولته خطف صغيرة حسب اعتقادهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أنه لا صحة لما تداول من البعض وأن الشخص متسول طلب كوب شاي من إحدى الأسر وجلس ينتظرهم في الشارع حتى أرسلوا له الشاي مع ابنتهم الصغيرة وخلال أخذه منها تفاجأ بصراخ إحدى السيدات والناس تلتف حوله فأغمى على الصغيرة من شدة الخوف.

وأوضحت التحريات أن شخص من أقارب الصغيرة قام بتكبيل المتسول المقيم في مركز قفط، والتعدي عليه بالضرب لاعتقاده أنه خدر الصغيرة لمحاولة اختطافها وذلك غير صحيح، تم ضبط الشاب بتهمة التعدي على المتسول وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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