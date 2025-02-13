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حوادث

تاييد إعدام سائق متهم بقتل الطفلة رضوى وهتك عرضها بالبحيرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق متهم بقتل الطفلة رضوى وهتك عرضها بالبحيرة وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات دمنهور ضده. 

البداية عندما تلقت مباحث مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من والد الطفلة رضوى، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون بنطاق المركز وعدم عودتها للمنزل.


وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة ويدعي محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ.


وكشفت التحريات أن المتهم عقب ذلك قام بكتم أنفاس المجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، ثم قام بهتك عرض الطفلة ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوال وألقاها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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محكمة النقض محكمة جنايات دمنهور مركز شرطة كوم حمادة

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