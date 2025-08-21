تعرف على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات الجدد الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والمرشحين من مكتب التنسيق للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى 2025 /2026، حيث جرى إعلان الجدول الخاص بالأيام المحددة لطلاب كل كلية لإجراء الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالمقر الجديد للجامعة، والمبنى الأكاديمي لكلية الطب البشري بالمقر القديم.

تعرف على مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات الجدد بمختلف الكليات بجامعة سوهاج

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطلبات بالجامعة تبدأ الأحد القادم الموافق 31 من أغسطس الجاري لكليات «الطب البشري، الهندسة، طب بيطري، أسنان، حاسبات ومعلومات» (طالبات)، وذلك بالمبنى الأكاديمي لكلية الطب البشري بالمقر القديم لطلاب كلية الطب، وأيضًا بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة لباقي الكليات، أما طلاب نفس الكليات سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم يوم الاثنين الموافق 1 من سبتمبر القادم بنفس المقرات.

أما طالبات كليات «العلوم، الصيدلة، التربية، الألسن» فسيتم توقيع الكشف الطبي لهم يوم الثلاثاء 2 من سبتمبر، وبالنسبة لطلاب نفس الكليات سيتم الكشف الطبي يوم الأربعاء 3 سبتمبر، أما طالبات كليات «التمريض، والتربية والآثار» تم تخصيص يوم الأحد 7 سبتمبر للكشف الطبي، ويوم الاثنين 8 سبتمبر لطلاب نفس الكليات بالأماكن المعلن عنها بالجدول، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 9 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طالبات كليات "التمريض، التجارة، الحقوق"، ويوم الأربعاء 10 سبتمبر لطلاب نفس الكليات.

بالنسبة لطالبات كليات "معهد التمريض والتجارة والحقوق" فسيتم توقيع الكشف الطبي عليهم يوم الخميس الموافق 11 من سبتمبر، والأحد 14 من سبتمبر لطالبات كليات "معهد التمريض، والآداب والزراعة"، أما الكشف الطبي لطلاب كليات "التربية النوعية، التعليم الصناعي، الآداب، الزراعة" سيكون يوم الاثنين 15 من سبتمبر، أما الثلاثاء 16 من سبتمبر سيتم الكشف الطبي على طالبات كليات "التربية النوعية، التعليم الصناعي، الآداب، الزراعة"، على أن تنتهي أيام الكشف الطبي يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من سبتمبر للطلاب والطالبات بجميع الكليات المتخلفين عن المواعيد المحددة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.