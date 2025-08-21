الداخلية: ضبط 107 آلاف مخالفة مرورية و174 حالة تعاطى المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 107,553 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات ما بين السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما أسفرت الحملات عن فحص 2321 سائقًا، وتبين إيجابية 174 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1123 مخالفة مرورية متنوعة شملت (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما جرى فحص 206 سائقين، وتبين إيجابية 15 حالة لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 18 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تلك الحملات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

