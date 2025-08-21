سيولة مرورية على الدائري وكوبري أكتوبر وشارع رمسيس

شهدت شوارع ومحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس حالة من السيولة المرورية على أغلب المحاور الرئيسية.

ففي محافظة القاهرة شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، ميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، سيولة مرورية بينما شهد كورنيش النيل حركة مرورية طبيعية خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، شهدت مدينة 6 أكتوبر وشارع المحور المركزي والهرم تباطؤ في حركة السيارات نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور تواجدها الأمني والمروري من خلال الحملات والدوريات على الطرق والمحاور الرئيسية لتيسير حركة السير، فضلًا عن التنسيق مع غرف العمليات لمتابعة أي طوارئ على مدار الساعة.

وناشدت الإدارة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الطرق البديلة لتفادي الزحام في أوقات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.