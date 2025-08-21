الخميس 21 أغسطس 2025
مصرع 3 عناصر جنائية وضبط نصف طن مخدرات و126 سلاحا ناريا بالمحافظات

مصرع 3 عناصر جنائية
مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط نصف طن مخدرات و126 سلاحًا ناريًا بعدة محافظات خلال مواجهات مع قوات الشرطة ، أثناء مداهمة عدة بؤر إجرامية بنطاق محافظات قنا والأقصر وأسيوط.

تفاصيل العملية الأمنية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة تشمل: الاتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، القتل العمد، الشروع في قتل، السرقة بالإكراه – بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

المرور: تحرير 930 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

سقوط 12 تشكيلا عصابيا و480 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا مخدرات، سلاح ناري، استعراض قوة، سرقة بالإكراه، وخطف.

 المضبوطات

وتم ضبط باقي العناصر وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – بودرة – هيدرو – أقراص مخدرة)، و126 قطعة سلاح ناري (21 بندقية آلية – 51 بندقية خرطوش – 53 فرد خرطوش – طبنجة).

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بحوالي 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

