مصرع 3 عناصر جنائية وضبط نصف طن مخدرات و126 سلاحا ناريا بالمحافظات

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط نصف طن مخدرات و126 سلاحًا ناريًا بعدة محافظات خلال مواجهات مع قوات الشرطة ، أثناء مداهمة عدة بؤر إجرامية بنطاق محافظات قنا والأقصر وأسيوط.

تفاصيل العملية الأمنية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة تشمل: الاتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، القتل العمد، الشروع في قتل، السرقة بالإكراه – بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا مخدرات، سلاح ناري، استعراض قوة، سرقة بالإكراه، وخطف.

المضبوطات

وتم ضبط باقي العناصر وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – بودرة – هيدرو – أقراص مخدرة)، و126 قطعة سلاح ناري (21 بندقية آلية – 51 بندقية خرطوش – 53 فرد خرطوش – طبنجة).

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بحوالي 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.