بعد رسالة "يمهل ولا يهمل"، شقيقة النني تدافع عن زوجته الجديدة (صور)

خرجت شقيقة محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، عن صمتها ودافعت عن زواجه الثاني بعد ارتباطه بزوجته الأولى على مدار أكثر من 10 أعوام.

وعبر منشور عبر حسابها بموقع إنستجرام دعمت حبيبة شقيقة النني شقيقها وزوجته المغربية الجديدة.

وكتبت شقيقة النني: "أهلًا بكم جميعًا حتى من تمنى لي الشر، الله يرزقكم ونواياكم وأنا لا أغضب نهائيًا من أي كلام وأرى رسائلكم وأردت فقط توضيح نقطة بسيطة.. وكل واحد حر في حياته".

كما دافعت شقيقة النني عن زوجة اللاعب الجديدة مؤكدة أنها إنسانة رائعة ومحترمة.



ومن جانبها ردت زوجة النني الجديدة على رسالة شقيقته، مؤكدة أنها سعيدة بهذا الحب لها ودعم زوجها وعائلته الرائعة.

ونشرت زوجة النني الأولى رسالة صادمة عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتبت: "كل ما يحدث وراء ظهرك يحدث أمام الله، فهو يمهل ولا يهمل".

وظهر النني رفقة المؤثرة المغربية حنان في مقطع فيديو أثناء حضوره مباراة ببطولة السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالإمارات في العام الماضي ثم نشرت الفتاة المغربية صورًا مع النني قبل إعلان زواجهما رسميًّا.

وكان الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق الجزيرة الإماراتي، أثار الجدل بعد قراره المفاجئ بغلق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وفسر لاعب وسط منتخب مصر السابق هذا القرار بتركيزه الشديد مع فريقه خلال الفترة الحالية وانشغاله ببعض الأمور.



وأكد النني أنه سيعود قريبًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا متابعيه بعدم التحدث عن أسباب هذا القرار بشكل تفصيلي.

رسالة محمد النني إلى متابعيه

وقال النني: "أنا آسف يا جماعة، سأغلق حسابي عبر انستجرام لفترة، وإن شاء الله سأعود قريبًا".

وأضاف: "بالله عليكم لا أريد أن يقول أحد ماذا حدث.. الأمر كله أنني منشغل مع النادي هذه الأيام، ولا أريد أمورًا أخرى تشغلني".

ويخوض النني مع الجزيرة الإماراتي منذ أغسطس 2024 بعد رحيله عن صفوف آرسنال الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.