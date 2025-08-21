استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح بينهم ثلاثة من منتظرى المساعدات، فى قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي فى حي التفاح شمال شرق غزة وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوبا.

استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة في قصف مسيرة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف مسيرة للاحتلال منطقة شمال غرب مدينة خان يونس، مضيفة أن ثلاثة آخرين استشهدوا وأصيب آخر بجروح، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين قرب مركز مساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح حرجة جراء قصف مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

الاحتلال يواصل عمليات النسف في حيي الزيتون

وواصل الاحتلال عمليات النسف في حي الزيتون شرق مدينة غزة، والصبرة وسط وجنوب المدينة، وجباليا شمال القطاع.

