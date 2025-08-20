وزير الدفاع الإيراني: أنتجنا صواريخ جديدة بقدرات فائقة سنستخدمها حال تكرار العدوان الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، قبل قليل، إنهم سيستخدمون صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: أنتجنا صواريخ بقدرات تفوق كثيرا سابقاتها وسنستخدمها إذا أقدم العدو الصهيوني على أي مغامرة.

وتابع: نملك قدرات أقوى وأفضل في مجال استخدام صواريخنا مقارنة بالماضي ولم نستخدمها بعد.

وفي سياق آخر، كان الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلي، قال: "من الواضح أن حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل كانت بالإخطار المسبق وبالتنسيق ولها خطوط حمراء.

وأضاف: "ربما يكون الأمر متغير فى الفترة المقبلة لرغبة إيران في الانتقام بعد اغتيال العديد من علمائها وقادتها العسكريين بشكل مهين رغم أن الجانب الاسرائيلى تلقى ضربات موجعة فإن ايران بعد حصولها على مساعدات روسية تريد الانتقام".

إيران تسعى لمعرفة كيفية اختراق الداخل الإيراني

وأكد أن إيران تسعى لمعرفة كيفية اختراق الداخل الإيراني ومنازل العلماء ووزارة الدفاع، وهل تم ذلك عن طريق المسيرات أم غيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.