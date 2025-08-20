الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

62122 شهيدا، حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

واستشهد 22 فلسطيني و49 جريحا من منتظري المساعدات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، بسقوط 31 شهيدا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

كما أوضحت مصادر في مستشفى العودة، أن من بين شهداء اليوم 8 من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، عن استشهاد 46 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ أونروا”، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء: إن أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة، وذلك على مدار الـ5 أشهر الماضية.

الأونروا: أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا في غزة

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي أونروا جيش الاحتلال

مواد متعلقة

داخلية غزة تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية

عبور 19 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح البري إلى غزة

وزير الحرب الإسرائيلي يوافق على خطة "جدعون الثانية" لاحتلال غزة

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads