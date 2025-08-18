وزير الخارجية: أيادينا بيضاء ومستمرون في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجهود المصرية التي تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتوقف للدفع الكامل للوصول إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار بغزة ووقف العدوان الغاشم وحقن دماء الشعب الفلسطيني والنفاذ الكامل للمساعدات دون أي قيود.

مسؤولية مصر في دعم الفلسطينيين

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقائه قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجهود مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، متابعًا: «أيادينا بيضاء، ومصر لديها مسؤولية ثابتة للتعاون والتضامن والوقوف بجانب الأشقاء في أوقات المحن».

حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة

وتابع: «هناك 5000 شاحنة مساعدات تقف على هبة الاستعداد للدخول للقطاع، لكن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل لإعاقة دخول المساعدات».

حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية قولها: إن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر، أن المقترح يتضمن إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع، ويتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

وأوضحت المصادر، أنه يتم خلال مدة الـ 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الاسرائيليين، وحمـاس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري.

ووافقت حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار الذي اقترحه الوسطاء (مصر وقطر) وذلك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.