100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلنت مستشفى العودة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين شهداء اليوم 3 من طالبي المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أكثر من 61 ألف شهيد و153 ألف مصاب في غزة منذ أكتوبر 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 61,499 شهيدا، إضافة إلى 153,575 مصابا، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القصف في مناطق مختلفة.

ads