مسلسل 220 يوم الحلقة 11، تدهور الحالة الصحية لكريم فهمي

مسلسل 220 يوم الحلقة 11، دارت أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 11 حول تطورات جديدة في حياة أحمد الذي يواجه صداعًا شديدًا نتيجة عدم تناول الأدوية بانتظام، بينما تحرص زوجته مريم على دفعه للالتزام بالعلاج.

في الوقت نفسه، عادت مريم من لبنان وهي في حالة من التوتر الشديد، حاولت إخفاءه من خلال دعوة الجميع على الطعام وإصرارها على إعداد كل شيء بنفسها، رافضة أي مساعدة من كرم أو ماجدة، حتى أنها وبخت كرم.

وخلال هذا التجمع يظهر أحمد وهو ينسى اسم السلاطة، ويحاول الجميع إقناعه بأن ما يمر به أمر طبيعي بذكر مواقف مشابهة، وبعد انتهاء الجميع من تناول الطعام تسعى مريم لمصالحة كرم بعدما وبخته.

وتستمر مريم في قراءة قصة أحمد حيث تتخرج بهية وتقرر السفر للخارج ويشجعها أحمد ويصور مريم في القصة كأم مثالية.

ويتلقى أحمد اتصالًا من شركة الإنتاج تخبره بفسخ التعاقد معه والمطالبة برد العربون للتأخر في تسليم المعالجة، ويتفاجئ أحمد بالأمر ويذهب إلى ملك ليوبخها بسبب عدم إرسالها للمعالجة ثم يرحل غاضبًا.

ويزور رافع أحمد ليطلب يد والدته مرة أخرى، لكن أحمد يرفض بعنف ويطرده، قبل أن ينفجر غضبًا حين يعلم أن رافع هو من دفع تكاليف عمليته السابقة.

في المقابل، تزور مريم كرم وعليا أثناء تحضيراتهما لاختيار قاعة الزفاف، ما يثير غضب عليا لأنها لم تعلم بقدوم مريم.

وبينما يحاول أحمد جمع المال لسداد العربون، تتلقى مريم صدمة قاسية بعد أن أخبرها الطبيب بأن نتيجة المسح الذري لزوجها سيئة، إذ عاد الورم وانتشر في أكثر من مكان بجسده، ما يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة.

الطبيب يؤكد أن أحمد يجب أن يكون على علم تام بحالته، خاصة مع بداية فقدانه للذاكرة أحيانًا ونسيانه للأشياء وأن حالته قد تتطور لدرجة نسيان بعض الأشخاص المقربين منه.

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

