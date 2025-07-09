الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

كريم فهمي لـ فيتو: أنا مش أنا في "220 يوم"

كريم فهمي فى مسلسل
كريم فهمي فى مسلسل 220 يوم

أكد الفنان كريم فهمي أن مسلسل 220 يوم عمل مختلف عن جميع الأعمال التي قدمها من قبل، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كثيرة واجهت العمل.

وقال في تصريحات لـ فيتو: “انتظروا شخصية مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل في أي عمل فني”.

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.

ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة..  ٢٢٠يوم 31 يوليو  على شاهد”.

مسلسل 220 يوم 

 تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل  مديرة لمكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

 

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كريم فهمي مسلسل 220 صبا مبارك اخبار الفن

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