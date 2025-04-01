كريم فهمي: كنت خايف من شخصية فارس والنجاح من عند ربنا

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسل “وتقابل حبيب”، وخاصة شخصية فارس التي قدمها ضمن أحداث العمل.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه كان متخوفا من تقديم هذه الشخصية، في بداية الأمر، ولكن بعد الإطلاع عليها وجد أنها ستقلب موازين العمل.

وأشار إلى أن العمل لمس الجمهور، وهذا الحكم من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل وبالتوفيق به من المولى.

مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.