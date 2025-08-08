مسلسل 220 يوم الحلقة 6، أسرة كريم فهمي تعرف بأمر مرضه

دارت أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة السادسة، حول كرم الذي يخبر مريم أن ماجدة، والدة أحمد، وشقيقتها في الأسفل، فتذهب مريم لتناول الطعام معهما، وأثناء الجلسة، تلاحظ ماجدة أن مريم ليست في حالتها الطبيعية.

يصل أحمد ويشعر بالحزن والانزعاج من مريم وكرم، لاعتقاده أنهما يحاولان دفعه لإخبار والدته بحقيقة مرضه، وهو الأمر الذي لم يكن يرغب أن يعرفه أحد.

وأثناء لومه لهما، تستمع شقيقة ماجدة للحديث، فتسمع ماجدة بدورها أن هناك أمرا مخفيا، ليضطر أحمد إلى مصارحتها بحقيقة مرضه.

تصاب ماجدة بالصدمة والحزن والغضب، وتغادر المكان بصمت، لاحقًا، حين يذهب أحمد للحديث معها، تصفعه على وجهه ثم تعانقه بحرارة، في لحظة تجمع بين الغضب والخوف عليه يحاول أحمد تهدئتها، وتبدأ ماجدة مع مريم في تجهيز حقيبته استعدادًا للعملية.

بعد ذلك، تطلب مريم من ماجدة بلطف أن تسمح لها بقضاء الليل مع أحمد، على أن تتصل بها في الصباح لتأتي إليه، وبالفعل، في اليوم التالي، تستيقظ مريم باكرًا وتأتي ماجدة، ثم يُنقل أحمد إلى غرفة العمليات وسط حالة من الخوف والقلق الذي يشعر هو بهما وكذلك من حوله.

قبل دخوله العمليات، يكون أحمد قد أنهى كتابة مشهد في قصته التي يعمل عليها، ينتهي باحتواء الأب لابنته بهية وذهابه معها للقاء حبيبها علي، لكن علي لا يأتي، فيحاول الأب أن يبث الأمل والثقة في قلب ابنته، فيرقص معها ويخبرها بحبه لها، وأنه سيكون دائمًا إلى جانبها في لحظات ضعفها وأحزانها.

مواعيد عرض مسلسل 220 يوم على شاهد

وفي ما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل 220 يوم، فإنه يعرض يوميًا من الخميس إلى السبت، حيث تُطرح حلقة جديدة كل يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية وذلك عبر تطبيق منصة شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.