الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم العدل يشارك جمهوره كواليس تصوير الحلقة العاشرة من مسلسل "220 يوم"

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

شارك المخرج كريم العدل متابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك، صورًا من كواليس تصوير الحلقة العاشرة من مسلسل 220 يوم ، والتي تم تصويرها في لبنان.  

وكتب العدل بالانجليزية معلقًا على الصور: “بعض الكواليس من الحلقة العاشرة من مسلسل 220 يوم #لبنان # بيروت”.  

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11

 وفيما يتعلق بموعد مسلسل 220 يوم الحلقة 11، فإن الحلقة سوف تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 أغسطس وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مصر وذلك على منصة شاهد التابعة لقنوات MBC.

مسلسل 220 يوم 

 تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.  

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج كريم العدل كريم فهمي كريم العدل لينا صوفيا مسلسل 220 يوم موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 11 مسلسل 220 يوم الحلقة 10

مواد متعلقة

حكاية بتوقيت 2028 الحلقة 3، داليدا تواجه زوجها بشكوكها ومازن يكشف سر علاقته بياسمين

في “فلاش باك” و“بتوقيت 2028”، الزمن بطل خفي في حكايات "ما تراه ليس كما يبدو”

تصدر التريند بـ «أنا بشحت بالجيتار»، من هو علي رؤوف؟

الموت يفجع الفنان سامح حسين

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads