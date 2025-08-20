الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إعلان حكام مباراة القادسية وأهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي

إعلان حكام مباراة
إعلان حكام مباراة القادسية وأهلي جدة في السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة القادسية وأهلي جدة، اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي 2025-2026، على ملعب هونج كونج الدولي.

ويستعد الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لمواجهة القادسية في نصف النهائي الثاني، وينتظر الفائز مواجهة حاسمة أمام النصر في النهائي بعدما تأهل العالمي على حساب الاتحاد (2-1)، أمس الثلاثاء.

 

وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء للحكم الإسباني ريكاردو دي بيرجوس حكمًا للساحة، يعاونه مواطناه إيكر دي فرانسيسكو وألفريدو رودريجيز كمساعدين، فيما يتولى السعودي محمد الهويش مهمة الحكم الرابع.


 


ومن المقرر أن يتولى الإسباني أليخاندرو مونير قيادة غرفة تقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة السعودي ياسر السلطان.

 

موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي


تقام مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تنقل مباراة الأهلي والقادسية، عبر القناة الجديدة الحاصلة على مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، وهي "قناة ثمانية" مفتوحة على النايل سات "Thmanyah HD".

 

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي


تردد: 12360 عمودي (v)، معدل الترميز 27500

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي كأس السوبر السعودي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس السوبر السعودي السوبر السعودي القادسية النصر الاتحاد ريكاردو دي بيرجوس

مواد متعلقة

السوبر السعودي، موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في نصف النهائي

جيسوس: فوجئت بأداء لاعبي النصر في السوبر السعودي ورونالدو قدوة للجميع

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads