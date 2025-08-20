الأربعاء 20 أغسطس 2025
السوبر السعودي، موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في نصف النهائي

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

السوبر السعودي، يلتقي الأهلي السعودي مع القادسية، اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.


وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي


تقام مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تنقل مباراة الأهلي والقادسية، عبر القناة الجديدة الحاصلة على مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، وهي "قناة ثمانية" مفتوحة على النايل سات "Thmanyah HD".

 

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي


تردد: 12360 عمودي (v)، معدل الترميز 27500

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي كأس السوبر السعودي.

 

