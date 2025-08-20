حماس عن إطلاق الاحتلال عملية "عربات جدعون 2": غزة ليست نزهة والمقاومة متواصلة

أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة ردًا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "عربات جدعون 2" ضد مدينة غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لنهج الحرب الوحشية على المدنيين.

حماس تتهم الاحتلال بمواصلة حرب الإبادة

وأكدت حركة حماس أن العملية العسكرية الجديدة ليست سوى إمعان في حرب الإبادة المستمرة ضد سكان غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على المضي في نهجها الدموي رغم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وحملت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تعطيل أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبرت أنه العقبة الأساسية أمام جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين.

فشل متكرر للعمليات العسكرية فى غزة

وأوضحت الحركة، أن عملية "عربات جدعون 2" لن تحقق أهدافها، مؤكدة أن كل العمليات العسكرية السابقة في غزة انتهت بالفشل ولم تنجح في كسر المقاومة أو فرض معادلات جديدة على الأرض.

شددت حماس على أن محاولات الاحتلال لاجتياح القطاع أو فرض سيطرة كاملة عليه لن تكون سهلة، مضيفة أن غزة ليست نزهة وأن المقاومة ستواصل التصدي لكل أشكال العدوان.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه رغم التضحيات الجسيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.