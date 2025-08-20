الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس عن إطلاق الاحتلال عملية "عربات جدعون 2": غزة ليست نزهة والمقاومة متواصلة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة ردًا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "عربات جدعون 2" ضد مدينة غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لنهج الحرب الوحشية على المدنيين.

حماس تتهم الاحتلال بمواصلة حرب الإبادة

وأكدت حركة حماس أن العملية العسكرية الجديدة ليست سوى إمعان في حرب الإبادة المستمرة ضد سكان غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على المضي في نهجها الدموي رغم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وحملت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تعطيل أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبرت أنه العقبة الأساسية أمام جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين.

فشل متكرر للعمليات العسكرية فى غزة

وأوضحت الحركة، أن عملية "عربات جدعون 2" لن تحقق أهدافها، مؤكدة أن كل العمليات العسكرية السابقة في غزة انتهت بالفشل ولم تنجح في كسر المقاومة أو فرض معادلات جديدة على الأرض.

شددت حماس على أن محاولات الاحتلال لاجتياح القطاع أو فرض سيطرة كاملة عليه لن تكون سهلة، مضيفة أن غزة ليست نزهة وأن المقاومة ستواصل التصدي لكل أشكال العدوان.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه رغم التضحيات الجسيمة.

القسام: استشهاد أحد عناصرنا خلال تفجيره موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس عملية عربات جدعون عربات جدعون 2 غزة احتلال غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو سكان غزة مدينة غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

نتنياهو يزعم: لا أنوي بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة

البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس عرض حماس دون نية لإرسال فريق تفاوض

تقديرات إسرائيلية متباينة بشأن استسلام حماس في غزة

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة والمحافظات

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads