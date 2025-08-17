الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: نستعد لمرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" بغزة

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، فيتو

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

 

تعميق الاستهداف في مدينة غزة

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات دولية متكررة من كارثة إنسانية متفاقمة.

 

نتنياهو: سنضطر لخوض حرب بلا نهاية

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تعليقا على مظاهرات إسرائيل: من يدعون لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس سيتسببون في تكرار 7 أكتوبر، وذلك على حد قوله.

وادعى نتنياهو: إسرائيل ستضطر لخوض حرب بلا نهاية إن لم نستمر حتى هزيمة حماس.

وشهدت مناطق واسعة في إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، إضرابا واسعا واحتجاجات كبيرة تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “فئات واسعة من المواطنين الإسرائيليين يقومون بحالة إضراب والخروج في تظاهرات وإغلاق للطرق الرئيسة في أماكن واسعة من البلاد”.

