القسام: استشهاد أحد عناصرنا خلال تفجيره موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل مهاجمتها صباح اليوم موقعا للاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي خان يونس واستهدافها دبابات ميركافا بعبوات وقذائف.

وقالت كتائب القسام “إنها أجهزت على عدد من جنود العدو من المسافة صفر واستهدفت منازل تحصنوا فيها بقذائف مضادة للتحصينات والأفراد”.

وتمكنت خلال الهجوم بخان يونس من قنص قائد دبابة ميركافا بإصابة قاتلة.

كما أضافت: “قصفنا المواقع المحيطة بمكان العملية بقذائف هاون لقطع النجدة وتأمين انسحاب مجاهدينا وأدى ذلك إلى استشهاد أحد عناصرنا بعدما فجر نفسه في قوة إنقاذ وأوقعها بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى “أن الهجوم استمر عدة ساعات ومجاهدونا رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء”.

